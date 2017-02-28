Випуск новин за 16:00: Аваков погрожує блокадникам
Випуск новин 17:01, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 16:00 – Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Антитерористичного центру та Уряду.
Також у випуску:
Тітушки напали на активістів торговельної блокади на Донбасі.
Чорнобиль знову даватиме електроенергію – не атомну, а сонячну.
Один український військовий загинув на Донбасі від початку доби.
Через обвал мосту в Києві звільняють двох посадовців.
Безвіз для України обговорюють у Брюсселі.
60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.
Джерело: 24 Канал
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