Випуск новин за 16:00: Аваков погрожує блокадникам

У випуску новин 28 лютого за 16:00 – Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Антитерористичного центру та Уряду.

Також у випуску: Тітушки напали на активістів торговельної блокади на Донбасі. Чорнобиль знову даватиме електроенергію – не атомну, а сонячну. Один український військовий загинув на Донбасі від початку доби. Через обвал мосту в Києві звільняють двох посадовців. Безвіз для України обговорюють у Брюсселі. 60 поранених у зоні АТО українських військових пройдуть реабілітацію у Польщі.

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