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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 16:00: Чернівці без опалення. Медсестра у полоні

17:42, сьогодні 174 Читать новость на русском
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У випуску новин 11 січня за 16:00 – Центр міста Чернівців залишився без опалення. Бойовики захопили медсестру Нацгвардії.

Також у випуску:

Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників.

У зоні АТО зникли троє українських військових.

Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

Поліція оприлюднила карту заблокованих доріг України.

Савченко показала оновлені списки полонених.

Росія має компромат на Дональда Трампа та Хілларі Клінтон.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Чернівці
Джерело: 24 Канал
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