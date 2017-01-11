Випуск новин за 16:00: Чернівці без опалення. Медсестра у полоні
17:42, сьогодні 174 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 16:00 – Центр міста Чернівців залишився без опалення. Бойовики захопили медсестру Нацгвардії.
Також у випуску:
Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників.
У зоні АТО зникли троє українських військових.
Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
Поліція оприлюднила карту заблокованих доріг України.
Савченко показала оновлені списки полонених.
Росія має компромат на Дональда Трампа та Хілларі Клінтон.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Маленька дитина потрапила під трамвай в Одесі9 жовтня 2016 , 19:09 1
У вересні Путін зустрінеться з Обамою, щоб поговорити про Україну30 серпня 2016 , 00:05
Дивіться "Вєсті.UA". Примусова націоналізація. Нові екстремістисьогодні , 18:25
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді15 листопада 2016 , 11:00
Коментарі