Випуск новин за 18:00: Ліквідація незаконного російського зв'язку. Вимоги ватажків "Л/ДНР"

У випуску новин 27 лютого за 18:00 – СБУ ліквідувала незаконний канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії. Ватажки бойовиків самопроголошених республік вимагають від української влади припинити торгову блокаду на Донбасі.

Також у випуску: У Лос-Анджелесі пройшла 89-та церемонія "Оскар". Росія зробить платною трасу, яка веде до України. На Львівщині пом'янули понад півтисячі поляків, яких убили нацисти.

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