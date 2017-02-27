Випуск новин за 18:00: Ліквідація незаконного російського зв'язку. Вимоги ватажків "Л/ДНР"
Випуск новин 19:22, сьогодні 147 Читать новость на русском
У випуску новин 27 лютого за 18:00 – СБУ ліквідувала незаконний канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії. Ватажки бойовиків самопроголошених республік вимагають від української влади припинити торгову блокаду на Донбасі.
Також у випуску:
У Лос-Анджелесі пройшла 89-та церемонія "Оскар".
Росія зробить платною трасу, яка веде до України.
На Львівщині пом'янули понад півтисячі поляків, яких убили нацисти.
Джерело: 24 Канал
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