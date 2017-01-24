Випуск новин за 20:00: Претенденти на "Оскар-2017". Кандидати на посаду голови Нацполіції
Випуск новин 21:04, сьогодні 39 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 20:00, – у Лос-Анджелесі назвали імена претендентів на престижну кінопремію. Вперше відбулось тестування кандидатів на посаду голови Нацполіції.
Також у випуску:
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В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР".
У Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку.
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Джерело: 24 Канал
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