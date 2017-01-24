Випуск новин за 20:00: Претенденти на "Оскар-2017". Кандидати на посаду голови Нацполіції

У випуску новини 24 січня за 20:00, – у Лос-Анджелесі назвали імена претендентів на престижну кінопремію. Вперше відбулось тестування кандидатів на посаду голови Нацполіції.

Також у випуску: Рівно два роки тому бойовики атакували житловий район Маріуполя. В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР". У Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку. Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО. У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика. Кількість жертв лавини в Італії зросла.

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