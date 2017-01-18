Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом

У випуску новини 18 січня станом на 22:00 – Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі. За два дні до складення повноважень президент США дає фінальну прес-конференцію.

Також у випуску: У Києві водій маршрутки помер прямо за кермом. Надію Савченко звинуватили у державній зраді. Упродовж дня бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових поранені,

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