Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом
Випуск новин 22:43, сьогодні 16 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 22:00 – Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі. За два дні до складення повноважень президент США дає фінальну прес-конференцію.
Також у випуску:
У Києві водій маршрутки помер прямо за кермом.
Надію Савченко звинуватили у державній зраді.
Упродовж дня бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових поранені,
Джерело: 24 Канал
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