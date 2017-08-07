Віце-президент Європарламенту пояснив скандальне висловлювання свого колеги щодо Криму

Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер нещодавно відзначився скандальною заявою щодо співпраці з Росією та тимчасового "замороження" питання анексії Криму.

Лінднер, зокрема, запропонував вважати анексію Криму "довгостроковим тимчасовим станом" і "знайти прогрес в інших питання у відносинах з Росією", нагадує Die Welt.

Заступник голови Європарламенту Александр Ламбсдорф і водночас колега Лінднера по партії кинувся виправдовувати його неоднозначні висловлювання.

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Зокрема Ламбсдорф пояснив, що поняття "тимчасовий стан" вказує якраз на те, що ніхто не збирається визнавати анексію Криму.

Ми повністю підтримуємо санкції проти Росії щодо Криму та Донбасу, а також дії НАТО і розміщення військової потуги в східноєвропейських країнах Альянсу,

– зауважив європолітик.

Ламбсдорф припустив, що санкції можуть бути послаблені лише якщо Росія сприятиме виконанню Мінських угод. Проте це не стосуватиметься кримських санкцій проти РФ, наголосив він.

"Анексія Криму не повинна остаточно блокувати діалог. Тому Лінднер і вказав на те, що ми не повинні кожен раз повертатися до цієї теми, зважуючись на те, варто чи ні співпрацювати з Москвою", – додав політик.

Нагадаємо, 4 серпня Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.