Віце-президент Трампа сконфузився через прапори у Twitter

Виявилось, що віце-президент США Майк Пенс не розрізняє схожих прапорів різних країн світу.
У своєму офіційному Twitter він опублікував два допис про те, що нова адміністрація США підтримує Ізраїль.
Але до обох твітів додав прапор Нікарагуа.
Прапори обох країн дійсно схожі, проте на прапорі Нікарагуа на білій смузі поміж двох синіх міститься трикутник, у якому зображено п'ять вулканів та веселку
Натомість на прапорі Ізраїля між двома синіми смугами на білому фоні зображено зірку Давида.
Як наслідок, обидва твіти були видалені з профілю Пенса, проте проворні користувачі встигли зробити скріншоти і присоромити віце-президента США.
Пізніше Пенс опублікував нові дописи про підтримку Ізраїлю, але вже без жодних прапорів.
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