18:05
25 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, 24 лютого
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, 24 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 15:00: Розбійний напад у Чернігові. 12 поранених у зоні АТО
Випуск новин
16:09, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Віце-президент Трампа сконфузився через прапори у Twitter

17:41, сьогодні 232 Читать новость на русском
Всі біло-сині прапори Пенсові
Всі біло-сині прапори Пенсові "на одне лице" / Getty images

Виявилось, що віце-президент США Майк Пенс не розрізняє схожих прапорів різних країн світу.

У своєму офіційному Twitter він опублікував два допис про те, що нова адміністрація США підтримує Ізраїль.

Але до обох твітів додав прапор Нікарагуа.

Прапори обох країн дійсно схожі, проте на прапорі Нікарагуа на білій смузі поміж двох синіх міститься трикутник, у якому зображено п'ять вулканів та веселку

Натомість на прапорі Ізраїля між двома синіми смугами на білому фоні зображено зірку Давида.

Як наслідок, обидва твіти були видалені з профілю Пенса, проте проворні користувачі встигли зробити скріншоти і присоромити віце-президента США.

Пізніше Пенс опублікував нові дописи про підтримку Ізраїлю, але вже без жодних прапорів.

Дивіться також: На конференції з Трампом з'явилися російські триколори

Теги: США Політика Ізраїль Twitter Курйози
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Фінал нацвідбору Євробачення-2017 – пісні усіх учасників
сьогодні, 17:09 Фінал нацвідбору Євробачення-2017 – пісні усіх учасників
Андрій Шляхтін 2348
Котячі сльози, або Для Росії двері зачинилися
сьогодні, 17:02 Котячі сльози, або Для Росії двері зачинилися
Дід Панас 2718
Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
сьогодні, 14:01 Росія знайшла новий спосіб тиснути на Україну
Дмитро Снєгирьов 6228
Будни министров
сьогодні, 11:16 Будни министров "ЛНР": жил, работал, исчез ночью
Ольга Черненко 3036
Учитесь улыбаться незнакомцам!
сьогодні, 08:45 Учитесь улыбаться незнакомцам!
Ілля Кенігштейн 1049
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
Меми тижня: кулаки Парасюка, недопалок Шкіряка та реп від Путіна
 25 вересня 2016 , 20:00 1
У БПП пропонують приховати інформацію про майно чиновників
30 вересня 2016 , 14:05 1
У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів
 4 січня , 16:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук