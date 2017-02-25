Віце-президент Трампа сконфузився через прапори у Twitter

Виявилось, що віце-президент США Майк Пенс не розрізняє схожих прапорів різних країн світу.

У своєму офіційному Twitter він опублікував два допис про те, що нова адміністрація США підтримує Ізраїль.

Але до обох твітів додав прапор Нікарагуа.

Mike Pence just deleted this tweet because I think he meant to use this flag. ??



Sorry about that, Nicaragua. pic.twitter.com/A7ZqJk3Iwq — Patrick Kelly (@PatGKelly) 25 лютого 2017 р.

Everybody catch that VP Mike Pence doesn't know what the Israeli flag looks like? #Nicaragua pic.twitter.com/TlLKn7oApX — Mairav Zonszein (@MairavZ) 25 лютого 2017 р.

Прапори обох країн дійсно схожі, проте на прапорі Нікарагуа на білій смузі поміж двох синіх міститься трикутник, у якому зображено п'ять вулканів та веселку

Натомість на прапорі Ізраїля між двома синіми смугами на білому фоні зображено зірку Давида.

Як наслідок, обидва твіти були видалені з профілю Пенса, проте проворні користувачі встигли зробити скріншоти і присоромити віце-президента США.

Пізніше Пенс опублікував нові дописи про підтримку Ізраїлю, але вже без жодних прапорів.

.@POTUS Trump and I stand with Israel because her cause is our cause, her values are our values, and her fight is our fight. #RJC — Vice President Pence (@VP) 25 лютого 2017 р.

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