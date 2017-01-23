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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові показали, як зараз виглядає шахта Бутівка поблизу Донецька

03:15, сьогодні 546 Читать новость на русском
Шахта Бутівка
Шахта Бутівка / Фото з Facebook

Українські військові показали руїни, які залишилися від шахти Бутівки, яка розташована на околиці окупованого Донецька.

Фото опублікували на сторінці 72-ї ОМБР у Facebook.

"На вщент розфігаченій шахті Бутовка робити зараз нема чого, а от як фон для селфі вона підходить просто ідеально", – жартують військові у повідомленні.

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Нагадаємо, 16 січня захисники шахти "Бутівка" відтіснили бойовиків від своїх позицій на триста метрів і встановили найбільший на своїй ділянці фронту прапор.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новини Донецька Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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