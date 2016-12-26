Військові в ультимативній формі вирішили припинити незаконну торгівлю з окупантом

Попри запевнення влади, що Україна з окупантами не торгує, потяги та вантажівки безперешкодно курсують на непідконтрольні території і навпаки.

Ще 16 грудня ветерани АТО висунули ультиматум – якщо ворог не погодиться обміняти усіх українських бранців, то вони перешкоджатимуть незаконній торгівлі з непідконтрольними територіями. Сепаратисти відпускати полонених не хочуть. Тож тепер із транспортним сполученням та постачанням контрабанди можуть виникнути проблеми, пообіцяли колишні бійці АТО.

Заблокувати торгівлю так, як заблоковано обмін полоненими, вирішили колишні бійці батальйонів "Донбас" та "Айдар".

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Активісти обіцяють не чіпати місцевих, що їздять на вільну територію за продуктами. Натомість, зупинятимуть вантажівки, поїзди та пробуватимуть обмежити водо- та електропостачання. Закликали приєднатися до цієї акції добровольців. На Майдані у Києві встановили мобілізаційний намет.

Вже завтра активісти збираються до Укрзалізниці, щоб попередити про свої наміри і дізнатися офіційну позицію залізничників щодо законності переміщення вантажів на окуповані території.