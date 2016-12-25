Військовий лікар влучно пожартував над назвою платформи Савченко

Медик Олександр Чернов запропонував один з варіантів розшифрування громадської платформи Надії Савченко під назвою "РУНА".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"#NoHateNoFear But #NoRageNoVictory. Перше без другого в реаліях сьогоднішньої України – аутсайдерське лай*о. Втім, навіть розчулила чесність кураторів Савченко: вона назвала "свою" партію "РУНА". РУсская НАдежда! Москва через Надійку відкрито сміється над "лай*ократами" у Києві", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, позафракційний нардеп Надія Савченко у понеділок, 26 грудня, під час прес-конференції презентує свою громадську платформу, яку назвала "Руна".