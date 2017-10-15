Волкер та Сурков перетворять Україну на конфедерацію, – експерт

Спеціальаний представник США Курт Волкер пристав на план Владислава Суркова щодо введення миротворців на Донбас, який здійснюватиметься за логікою мінських домовленостей.

Таку думку у коментарі сайту "24" висловив експерт Дмитро Снєгирьов.

Українська влада нічого не пояснює суспільству, як вона вирішила вчинити з Донбасом. Натомість із зустрічі Волкера та Суркова зрозуміло, що у США вирішили погодитися на російський план по миротворчій місії на Донбасі.

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По лінії розмежування почнеться розведення техніки та військ. Після цього проводяться вибори в ОРДЛО, а потім територія повертається Україні з особливим статусом – це логіка мінських домовленостей,

– розповів Снєгирьов.

Бойовиків амністують, вони стануть "народною міліцією". Територія отримає власну прокуратуру, суди, прикордонників, які не підкорятимуться Києву.

На думку експерта, фактично Україна перетвориться на конфедерацію та буде змушена самотужки відновлювати зруйнований Донбас.