Воїн АТО спрогнозував, як і коли почне розпадатися Росія

Росія нічого не має спільного з більшістю територій, що входять до її складу, відтак саме український Крим, який вона по-нахабному анексувала, стане відправної точкою в її розпаді.

Зокрема, так вважає ветеран АТО та чеченський доброволець Аміна Окуєва, передає "Обозреватель".

"Крах Російської Федерації почнеться з анексованого Криму, а згодом відпаде Північний Кавказ, потім Татарстан, а потім мабуть уральські території. До речі, про Сибір. Самі сибіряки відмежовують себе від росіян, маю на увазі жителів центральної РФ", – наголошує воїн АТО.

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Також вона підкреслює, що занепад Кремля відбуватиметься не одразу, а поступово.

"Ця територія, так зване "золоте кільце", – це дійсно їхня територія. Нехай вони собі там живуть і далі ліплять своїх птахів з гі****. Або якщо хочуть, можуть розвиватися та щось корисне робити для себе, для свого народу, а також для всього світу", – резюмувала Окуєва.