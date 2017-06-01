Воїн АТО спрогнозував, як і коли почне розпадатися Росія

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Росія нічого не має спільного з більшістю територій, що входять до її складу, відтак саме український Крим, який вона по-нахабному анексувала, стане відправної точкою в її розпаді.
Зокрема, так вважає ветеран АТО та чеченський доброволець Аміна Окуєва, передає "Обозреватель".
"Крах Російської Федерації почнеться з анексованого Криму, а згодом відпаде Північний Кавказ, потім Татарстан, а потім мабуть уральські території. До речі, про Сибір. Самі сибіряки відмежовують себе від росіян, маю на увазі жителів центральної РФ", – наголошує воїн АТО.
Читайте також: Американський політолог назвав причину краху імперії Путіна
Також вона підкреслює, що занепад Кремля відбуватиметься не одразу, а поступово.
"Ця територія, так зване "золоте кільце", – це дійсно їхня територія. Нехай вони собі там живуть і далі ліплять своїх птахів з гі****. Або якщо хочуть, можуть розвиватися та щось корисне робити для себе, для свого народу, а також для всього світу", – резюмувала Окуєва.