Вторгнення Сенегалу у Гамбію: оприлюднили цікаву деталь

Головний генерал армії Гамбії Осман Баджіє заявив, що визнає новообраного президента країни Адама Барроу.

Про це повідомляє Reuters.

Генерал додав, що його армія не буде боротися з силами, які прийшли аби повалити Яхья Джамме, який не хоче покидати пост президента.

Ми будемо вітати їх з квітами і зробимо їм чашку чаю. Це політична проблема. Це непорозуміння. Ми не збираємося воювати з нігерійцями, тоголезцями чи іншими військовими,

– заявив він.

Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує. А причиною цього стало бажання забезпечення передачі влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.



Згодом стало відомо, що армія Сенегалу тимчасово призупинила напад, аби дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.