Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Надія Савченко нарешті зрозуміла, що писати закони не її сильний сторона, тому вирішила зайнятися чимось менш загрозливим для суспільства. Лук'янівське СІЗО може стати першим слідчим ізолятором, куди потраплятимуть мажори, які приходитимуть туди на вечірки.

Також у випуску: Українські коти відреагували на заборону Куклачову перетинати кордон. Терористи із "ДНР" не змогли подбати про свій прапор.