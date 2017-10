Х-фактор 8 сезон 7 випуск: через чий виступ розсварилися Дмитро Шуров та Олег Винник

Українське шоу "Х-фактор" 8 сезон продовжує шукати унікальні голоси країни. 7 випуск "Х-фактор" 8 сезон вийшов на екрани каналу "СТБ" 14 жовтня о 19:00. Кастинг співочого проекту відбувся у Львові.

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 7 випуск на сцені з’являлися учасники, які всіма силами намагалися здивувати суддів і підкорити їх своїми голосами. Втім, не всім це вдалося.

Деякі учасники, на думку суддів, не мали хороших вокальних даних для участі в проекті. Інші, навпаки, змусили журі захоплено спостерігати за виступом і слухати чарівні голоси.

Кожен, хто мріє про велику сцену, може отримати шанс продемонструвати свої вокальні здібності всій Україні. Суддівську четвірку, яка оцінює учасників, представляють: Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко. Також, у проекті з'явився новий ведучий Андрій Бедняков. Він підтримує учасників і розважає публіку.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Patsyki z Franeka — VasЯ OMG

Культовий гурт Patsyki z Franeka (принаймні, саме так себе називають музиканти) виконали авторську пісню "VasЯ OMG". Їх супер-хіт зібрав вже понад 700 тисяч переглядів в YouTube. Але ж цього мало! І музиканти прийшли на Х-фактор лише з однією метою – прокачати свою пісню і зібрати не менше 2 мільйонів чесний переглядів.

Чи вдастять їм зібрати стільки переглядів – стане відомо згодом. Але гурт вже заробив аж чотири "так" від суддів.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Любомир Курташ — Карі очі, чорні брови

Любомир Курташ відповідальний працівник, але завжди знаходить час заспівати так, щоб звук доносився навіть у найвіддаленіші куточки коридорів. Адже сильне бажання співати ніколи не покидає його. Чоловік виконав пісню тріо "Маренич" – "Карі очі, чорні брови". Своїм сильним голосом та бажанням розвиватись Любомиру вдалося підкорити суддів і він почув чотири бажаних "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Світлана Дідур – Ніно

Світлана Дідура прийшла в шоу Х-фактор, щоб підкорити серце кумира Олега Винника піснею "Ніно". Його неповторний погляд, посмішка, очі – вже багато років Олег Винник зводить дівчину з розуму.

Винник радо прийняв квіти та навіть поцілував віддану фанатку. Але жодного "так" дівчина так і не почула.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Кава мій друг

Михайло Панчишин виконав культову пісню гурту "Нерви" – "Кава мій друг". Одного разу обпалений любов'ю хлопець, не припинив в неї вірити. Навпаки – ступор і депресія дали великий поштовх його творчої діяльності. За свою щирість хлопець почув три "так" і потрапляє до тренувального табору.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Віктор Дульцев – Несе Галя воду (сover)

Віктор Дульцев – провідний ведучий корпоративів та інших заходів, і на сцені, де він зірка, відривається на повну. Дівчата, бувало, навіть бюстгальтери розстібали, аби Віктор розписався на їхніх тілах.

Кавер на українську народну пісню "Несе Галя воду" такого ефекту на суддів не справив. Ні харизма хлопця, ні його запальні танці хлопця не врятували, а лише розізлили Олега Винника.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Соня Весна – Якщо в серці живе любов

Соня Весна вразила історією свого життя. Коли вона народилась, то її мамі радили відмовитися від дитини, адже у дівчинки були серйозні генетичні відхилення. Дівчина носить маску та приховує своє обличчя, аби не чути численні образи.

Дівчина виконала пісню Юлії Савичевої "Якщо в серці живе любов", але судді назвали виконання "слабким". Проте незважаючи на це, судді дали дівчині шанс – вона почула три "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Чаламада – Утки-качки

Гурт "Чаламада" виконали авторську пісню "Утки-качки". Хлопці порівнюють себе з однойменним салатом традиційної закарпатської кухні, в якому, як і хлопців в групі, шість інгредієнтів. Всі вони різні, і кожен з друзів дає свій пікантний смак звучанню. І старання хлопців не пройшли даром! Музиканти почули чотири "так", а Настя Каменських отримала в подарунок живого гуся.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Данило Богданенко – Shape of You

Учасник шоу створив гурт, який став відомим в США і Британії. Топ-30 найкращих нових груп світу, топ-10 інді-альбомів 2015 року, 25 радіостанцій по всьому світу! Але сьогодні Данило Богданенко прийшов один, адже вважає, що потрібно рухатися вперед.

Він виконав пісню відомого співака Ed Sheeran "Shape of You". Судді оцінили його виступ аж у чотири "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Аліна Ляшук – Між нами тане лід

Аліна Ляшук виконала пісню гурту "Гриби" – "Між нами тане лід". Інтернет-співачка, зібравши понад чотири мільйони переглядів в YouTube, прийшла перевірити свої сили на великій сцені. Дівчині вдалося підкорити не лише глядачів, а й суддів, які сказали три "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Вадим Маркелов – За віконцем місяць травень

Вадим Маркелов з піснею Гаріка Сукачова – "За віконцем місяць травень". У свої 57 років Вадим мріє бути завжди молодим. Нещодавно створив перший в Україні майданчик для вуличних артистів, де працює арт-директором і звукорежисером, дає молоді шанс бути побаченими. Але і сам вирішив не відставати і спробувати свої сили в шоу Х-фактор. За відвертість чоловік почув чотири "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Аліна Шевченко – Отрада

Аліна Шевченко виконала авторську пісню "Отрада". Дівчину з малих років вирощували принцесою. З 6-ти років вона займається танцями, музикою, малюванням. Багато зусиль було вкладено в єдину дитину сім'ї. І, мабуть, не дарма! Сьогодні Аліна вже доросла – пише пісні, захоплюється музикою, подорожами. Але мама незадоволена і змушує стати "нормальним" людиною і знайти стабільну роботу. Дівчина отримала лише два "так" та пройшла до тренувального табору. Між Олегом Винником та Дмитром Шуровим розгорілася палка суперечка, бо Дмитро впевнений, що у дівчини є справжній талант.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Юрій Васильцев – Baby one more time

Юрій Васильцев виконав кавер на пісню Britney Spears – "Baby one more time". Хлопець ще з 2000 року божеволіє від американської поп-співачки – це любов з першого погляду. Учасник впевнений, що його покликання, як і у кумира дитинства – виступати на сцені. Але судді думають інакше, вони майже одноголосо сказали тверде "ні".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Андрій Подкалюк – Can not Stop the Feeling

Андрія Подкалюк виконав пісню Justin Timberlake – "Can not Stop the Feeling". Під час виконання судді не втрималися від танців, а Дмитро Шуров танцював навіть на сцені. І хоч Винник заявив, що виступ був "не цікавим", хлопець отримав три "так" і пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Світлана Кравчук – Попурі

Світлана Кравчук вміє писати справжні хіти і вона займається цим вже кілька років. На її рахунку пісні для Олі Полякової, REAL O, Регіни і багатьох інших виконавців. Але Світлана вирішала виконати власне авторське попурі із трьох пісень. Надмірну відвертість та самовпевненість судді оцінили лише у два "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Вуйцьо — 108

Вуйцьо каже, він є братом відомого виконавця DZIDZIO. Так він вирішив після дивного сну, де обидвоє гуляли в ромашковому полі. На сцені Х-фактора Вуйцьо виконав пісню "108". Підкорювати суддів учасник вирішив не лише вокалом, а й подарунками. Проте "брат DZIDZIO" почув лише два "так".

Х-фактор 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: Марина Круть – Hallelujah

Марина Круть виконала пісню Rufus Wainwright "Hallelujah". У свої 21 рік дівчина брала участь вже в більш, ніж в 30-ти міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Дівчина на сцені Х-фактора хоче, аби її батьки її почули. Адже через те, що вони постійно працювали, не мали змоги приділяти багато часу доньці. Судді за таке неймовірно щире виконання сказали чотири "так".