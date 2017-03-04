Я нікуди не збирався тікати, – Насіров заговорив через Facebook

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вперше після своєї госпіталізації зробив заяву.

Допис з’явився на його сторінці у Facebook вранці 4 березня.

Насіров запевнив, що не імітує захворювання і не збирається відлежуватись на лікарняному ліжку чи їздити на лікарняному візку.

У мене достатньо власної гідності та поваги до Закону, і тому я налаштований з часом піти до суду та особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься міра запобіжного заходу щодо мене,

– йдеться у його заяві.

Насіров запевнив, що доведе безпідставність та абсурдність звинувачень, в тому числі – і в суді.

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Коли саме, – це залежить від лікарів, сподіваюся, їм вдасться за короткий час завершити реабілітацію, і тоді я зможу фахово в суді публічно розгромити усі надумані звинувачення. Не робіть з мене цапа-відбувайла,

– написав він.

Відсторонений голова ДФС запевнив, що він нікуди не збирався тікати і називає себе патріотом України, а до лікарні потрапив через важку роботу.

"Насправді, робота важка, і працював на межі. Прикро, що організм не витримав раптового психологічного тиску. Але, повторюся, я зацікавлений поскоріше вирватися з лікарні, аби доказати недолугість висунутих звинувачень", – зазначив він.

Нагадаємо, під час засідання 3 березня Кабінет міністрів усунув Романа Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров. Його підозрюють у причетності до "схеми Онищенка", у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.