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Як бажаючі очолити Нацполіцію здавали тести та чому фаворити не прийшли

18:33, сьогодні 398 Читать новость на русском

У столиці сьогодні тестували кандидатів на посаду голови Національної поліції. Претендентів – 46. Та не всі ті, хто мали здавати тестування, з’явилися.

Десята ранку. Кандидати вже за комп’ютерами. Хтось помітно нервує, а хтось впевнений у собі на всі сто і вже бачить себе новим очільником Нацполіції.

Охочих очолити Нацполіцію спочатку було понад 60 – це юристи, поліцейські, пенсіонери,і навіть домогосподарка. Та після перевірки даних комісія відсіяла майже третину.

Сьогодні кандидати відповідають на 60 запитань. На це у них – одна година. За тестуванням журналісти спостерігають з екранів телевізорів онлайн в іншій кімнаті.

Ті, кого називали фаворитами у цьому змаганні, на тестування не з’явилися. Виконуючий обов’язки голови Нацполіції Вадим Троян і керівник столичного управління Андрій Крищенко на телефонні дзвінки не відповідають. Тож спитати у них, чому не прийшли, так і не вдалося.

Тим особам, які не з'явилися і вони підтвердять, що вони не з'явилися з поважних причин, комісія надасть їм можливість швидко скласти цей тест. Якщо цих документів не буде, то ці люди не будуть допущені до наступного етапу,
– розповів прес-секретар МВС Артем Шевченко.

Результати комісія планує оголосити до кінця тижня. Хто успішно склав тест, проходитиме співбесіду. Трьох претендентів на посаду головного поліцейського країни оберуть на початку лютого. А хто очолить відомство – вирішить Кабінет Міністрів.

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Теги: Україна Поліція
Джерело: 24 Канал
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