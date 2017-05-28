Як Красногорівка оговтується після обстрілів

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Стали відомі нові деталі обстрілу під Красногорівкою.
Обстріл Красногорівки почався приблизно о 6 годині ранку та тривав близько 2 годин. Від ворожої артилерії постраждали житлові квартали і місцева школа. Зараз тут ведуться слідчі дії.
Навчальний заклад страждав від ворожої артилерії вже вдруге. На щастя, ніхто не постраждав, адже навчальний рік уже завершився. Через обстріл у школі зайнялася пожежа, приміщення повністю залите водою.
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Також постраждала і місцева лікарня. Зараз увесь периметр закладу знаходиться під контролем правоохоронців.
Через дорогу від лікарні розташовані житлові будинки. Туди також потрапив снаряд.
Дані про поранених цивільних дуже відрізняються. Говорять про 8 поранених, втім за офіційною інформацією їх 2. Серед них – чоловік, який отримав контузію.
Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.
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