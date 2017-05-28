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Як Красногорівка оговтується після обстрілів

18:51, сьогодні 27 Читать новость на русском

Стали відомі нові деталі обстрілу під Красногорівкою.

Обстріл Красногорівки почався приблизно о 6 годині ранку та тривав близько 2 годин. Від ворожої артилерії постраждали житлові квартали і місцева школа. Зараз тут ведуться слідчі дії.

Навчальний заклад страждав від ворожої артилерії вже вдруге. На щастя, ніхто не постраждав, адже навчальний рік уже завершився. Через обстріл у школі зайнялася пожежа, приміщення повністю залите водою.

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Також постраждала і місцева лікарня. Зараз увесь периметр закладу знаходиться під контролем правоохоронців.

Через дорогу від лікарні розташовані житлові будинки. Туди також потрапив снаряд.

Дані про поранених цивільних дуже відрізняються. Говорять про 8 поранених, втім за офіційною інформацією їх 2. Серед них – чоловік, який отримав контузію.

Нагадаємо, вранці 28 травня проросійські бойовики відкрили вогонь по прифронтовій Красногорівці, внаслідок чого загорілась школа, а хворих під кулями довелось евакуйовувати з місцевої лікарні.

Автор: Володимир Рунець
Теги: АТО Війна на Донбасі Україна Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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