Як Новинський потрапив у ПАРЄ: комічна версія журналістів

З Вадима Новинського зняли депутатську недоторканість у зв'язку з побиттям православного митрополита.

Постраждалий владика Олександр Драбинко вже покинув Україну, побоюючись тиску з боку депутата. Але тепер сховатися буде важко. Його кривдник тепер бажаний гість не лише в Росії, але в Європі.

Сьогодні профільний комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру фігуранта кримінальних справ як делегати в ПАРЄ. Тобто Україну в Раді Європі представлятиме людина, яка дружила з Януковичем і Фірташем.

Своє рішення члени комітету цілком могли пояснити технічною помилкою. Мовляв, думали, що в Страсбурзі засідає не Парламентська, а Православна Асамблея. Тоді кращої кандидатури було годі шукати.

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