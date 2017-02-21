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Як Парубій відреагував на пропозицію віддати Крим в оренду Росії

03:58, сьогодні 1 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій переконаний, що в питанні передачі Криму Росії в оренду на 100 років з метою вирішити питання анексії півострова, стоїть намагання легалізувати військову агресію проти України.

Так Андрій Парубій прокоментував пропозиції народного депутата від "Радикальної партії" Андрія Артеменка про нібито оренду Росією Криму в обмін на припинення окупації Донбасу.

За словами голови ВР, такі заяви є "елементом спрямованої кампанії всередині України та поза її межами, щоб спробувати легалізувати або дати законні підстави окупантів на території України".

В той день, коли ми на Майдані стояли під кулями, 20 лютого перші російські спецпризначенці входили до Криму, і важко уявити, чим би це закінчилось, аби Майдан не переміг. Окупація почалась з Криму і деокупація закінчиться Кримом. Крим буде звільнений, він буде повернутий в законне поле управління, а подібні провокації і намагання запевнити західних партнерів, що Україна може знайти компроміс по Криму не відповідають дійсності,
– заявив Андрій Парубій.

Відтак він привітав рішення "Радикальної партії" про виключення з її лав Андрія Артеменка.

Читайте також: Воєнний стан: Парубій заявив про готовність парламенту підтримати рішення

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Андрій Парубій Андрій Артеменко
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