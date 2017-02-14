Як пересмажені картопля та хліб можуть призвести до раку: результати дослідження

Експерти британського Агентства з харчових стандартів застерігають, що хліб і картоплю треба смажити до утворення золотистої, а не коричневої скоринки, щоб уникнути споживання акриламіду, який може призводити до раку.

Акриламід виробляється, якщо крохмаловмісні продукти смажать у тостері, на сковороді або на грилі протягом тривалого часу або за дуже високої температури, пише BBC.

Найбільший вміст акриламіду виявили у продуктах з високим вмістом крохмалю (хліб, картопля, крупи, пироги, кава), які готувалися при температурі понад 120 градусів за Цельсієм.

Якщо хліб смажиться у тостері, то чим темніший колір його скоринки, тим більше в тості акриламіду, кажуть вчені.

Досліди на тваринах показали, що акриламід пошкоджує ДНК і викликає ракові пухлини, але науковці поки що не можуть з упевненістю сказати, що на людину ця речовина впливає так само.

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Втім, фахівці побоюються, що в середньому сучасна людина споживає завелику кількість акриламіду, і рекомендують дотримуватися здорової дієти.

Акриламід також міститься в тютюновому димі, тому курці споживають його в три-чотири рази більше, ніж ті, хто не курить.

Фахівці не радять зберігати картоплю в холодильнику, оскільки при низьких температурах у ній зростає рівень цукру, і через це може зрости вироблення акриламіду під час приготування страв.

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