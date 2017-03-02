Як покласти наливну підлогу власними руками: детальна інструкція

Наливні підлоги — міцні, ідеально рівні, зовні схожі на лінолеум безшовні підлогові покриття, у народі так званий "рідкий лінолеум".

Термін експлуатації наливного підлогового покриття – від 40 років. На таке покриття немає необхідності класти килими.

Наливні підлоги є повністю безпечними для здоров’я, відповідно активно використовуються у житлових приміщеннях.

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Покласти наливну підлогу краще, звичайно, з допомогою професіоналів, проте власними руками – теж цілком реально. Головне слідувати інструкціям і дотримуватись усіх технологій.

Наливне покриття можна наносити на бетон, цементну стяжку, керамічну плитку, деревяну основу. Будь-яка із цих поверхонь повинна бути рівною.