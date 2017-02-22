Як правильно і вигідно передати майно: корисні поради

Договір дарування – це дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи. Які в нього переваги і недоліки у порівнянні з іншими способами передачі майна – дивіться у сюжеті.

Дехто плутає заповіт з договором дарування. Єдиною ж схожою рисою цих двох угод є відсутність факту передачі грошей, як у випадку з купівлею-продажем. Тобто, нерухомість передається безоплатно.

У випадку зі складанням договору дарування нерухомість переходить в дар відразу після того, як проходить процедуру реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Родичам першого ступеня дарча не оподатковується

Договір дарування квартири для родичів першого ступеня не оподатковується, окрім випадків, коли спадкоємець є нерезидентом. Податок сплачується тільки у тому випадку, якщо договір дарування укладається між “неспорідненими” людьми, та родичами другого ступеня.

До переліку членів сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення в Україні відносяться:

1) батьки фізичної особи та батьки її чоловіка або дружини;

2) її чоловік або дружина;

3) діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини включно усиновлені ними діти;

Вартість нотаріального посвідчення договору дарування щодо нерухомості (квартири, будинки, земельні ділянки) в приватного нотаріуса складає 1500-2000 гривень.

До позитивних нюансів можна віднести і мінімальну кількість документів, необхідних для оформлення договору дарування:

1) паспорти й ідентифікаційні номери сторін;

2) надання доручення (якщо представник сторони діє за дорученням);

3) документ, що підтверджує право власності;

4) довідка-характеристика міського бюро технічної інвентаризації (або Витяг з реєстру права власності);

5) технічний паспорт;

6) довідка з ЖЕКу про склад родини або будинкова книга (при відчуженні житлової нерухомості);

7) дозвіл органа опіки й піклування (для оформлення відчуження або придбання від імені, на ім'я неповнолітнього в тому випадку, коли він є співвласником нерухомого майна або нерухомість буде здобуватися на його ім'я)

8) свідоцтво про народження.

Обдарована особа може одразу розпоряджатись житлом на власний розсуд

Обдарованій особі зовсім не обов’язково чекати шість місяців, щоб законно оформити право на майно (як у випадку із заповітом). Вона може відразу почати жити в подарованій квартирі або продати її.

Важливо пам’ятати: якщо житло подароване одному з подружжя в шлюбі, то другий не може претендувати на нього. Майно, що перебуває у спільній (сумісній) власності, дарується при наявності згоди іншого співвласника.

Інакше у межах позовної давності (для дарчих – 1 рік) співвласник має право оскаржити факт через суд.

Для дарувальника існує ризик, що його одразу виселять з житла, після підписання договору

У випадку з договором дарування є один невеликий, але досить істотний нюанс, що припускає ризик для самого дарувальника. Річ у тому, що після того, як документ підписується, майно вмить переходить в розпорядження обдаровуваного, який відразу ж може розпоряджатися ним на власний розсуд.

Він може навіть одразу виселити дарувальника з квартири, тому кожен з тих, хто вирішує передати нерухомість за таким договором, втрачає усі права на об’єкт дарування. Саме через те, що люди часто плутають договори дарування із заповітом, потім просять повернути подароване, визнавши договір дарування недійсним.

Довести, що договір дарування був юридично нелегітимним дуже важко

Довести те, що дарувальник погано розбирається в тонкощах цих документів і не хотів відразу ж втратити усі права на житло, дуже складно, а іноді – неможливо. В цій ситуації можна сподіватися тільки на суддю, який вникне в усі нюанси і стане на сторону дарувальника.

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