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Як приправити шашлик, щоб він був корисним

14:38, сьогодні 97 Читать новость на русском
Шашлик
Шашлик / 24 Канал

Правильно підібрані спеції здатні зменшити шкоду від головної страви літного відпочинку – шашлику. Ці приправи сприяють травленню і запобігають зайвій вазі.

Про це розповіла лікар Вікторія Савицька у коментарі для ГолосUA.

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За словами експертів, саме шашлик один з найбільш шкідливих і небезпечних літніх страв: люди часто не дотримуються елементарних правил зберігання сирого м'яса, а смаження на відкритому вогні, містить в собі величезну кількість канцерогенів.

А також шашлик досить складний для травлення.

За словами лікаря, щоб хоч трохи полегшити травлення, слід ретельно вибирати спеції для смаженого м'яса.

"Не допустити утворення жирової тканини після з’їденої висококалорійної їжі допоможе каррі, – просто посипте їм шматочки м'яса. Також прекрасно підкреслить смак, додасть родзинки і при тому полегшить травлення натертий імбир, – радить Савицька.

Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle
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