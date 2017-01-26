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Як пройшла перша ніч блокування залізничного сполучення з окупованим територіями

12:19, сьогодні 686 Читать новость на русском

Активісти – екс-учасники АТО, заблокували залізницю на окуповану територію. Щоправда, лише одну гілку. Принаймні один потяг до окупованого Луганська не доїхав.

Колія, яку заблокували активісти, веде від Попасної та Лисичанська до непідконтрольного українській владі Луганська.

Першою "жертвою" блокади став потяг на 57 вагонів. Вони – порожні. З того боку їх мали б завантажити чи то вугіллям, чи то металобрухтом, стверджують учасники блокади. Втім вояж завершився передчасно.

Тепер же в кабіні разом із машиністами і учасники блокади окупованих територій. Влаштували там собі пункт обігріву. Так і заночували.

Самі лише хиткі загородження на коліях навряд чи витримали б зустріч із багатотонним потягом.

Учасники вирішили тут затриматись надовго – розклали палатку і гріються біля вогнища на колії. Тут зібралось приблизно півсотні активістів. Екс-бійці "Донбасу" та "Айдару". Вимагають обмін заручниками всіх на всіх і припинення обстрілів. Стверджують - підуть із залізничного полотна після власної перемоги.

При собі мають і зброю. Законно зареєстровану, мисливську. Як кажуть, до них засвітла навідались усі можливі служби: СБУ, Нацгвардія, Збройні сили, поліція.

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Обіцяють заблокувати рух і на інших ділянках залізниці. Однак де саме – тримають в таємниці.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Айдар Семен Семенченко залізниця Війна на Донбасі Луганськ
Джерело: 24 Канал
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