Як Росія погодилась на забезпечення миру в Сирії

Росія, Іран та Туреччина затвердили механізм моніторингу перемир'я в Сирії.

Текст підсумкового документа зачитав міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов.

Як саме планують забезпечити мир – він не уточнив. Але зазначив, що угода прокладе шлях для політичних переговорів, які відбудуться 8 лютого в Женеві.

Делегації Ірану, Росії та Туреччини вирішили встановити тристоронній механізм, що має стежити за дотриманням припинення вогню та попереджати провокації. Вони ще раз заявляють про свій намір разом боротися проти Ісламської держави та фронту Аль-Нусра, а також - закликають озброєні опозиційні сили не діяти на їх боці,

– заявив Кайрат Абдрахманов

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