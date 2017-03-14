Як українці відзначали День добровольця

Сьогодні в Україні вперше відзначають День українського добровольця. Свято запровадила Верховна Рада у січні цього року. Сьогодні, 14 березня, до Дня добровольця по всій Україні відбулися урочисті заходи.

Дату обрали не випадково, адже цього дня у 2014-му почався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Тоді понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом.

На Острів Хортиця біля козацької церкви зібрались вшанувати українських добровольців, помолитись за загиблих побратимів, живих героїв та за перемогу України.

В Харкові з нагоди Дня українського добровольця приїднались до всеукраїнської флешмобу та виконали пісню "Зродились ми великої години". Колись гімн УПА, тепер став гімном Збройних сил України.

В Херсоні до Дня добровольця влаштували інсталяцію з речей, які побували на фронті. На центральну площу активісти принесли бойові каски, бронежилети, арафатки, а ще унікальні фотографії, зроблені в зоні АТО. Все це належить бійцям.

Перші добровольчі батальйони в Україні почали формуватися саме на Херсонщині, коли після анексії Криму регіон став прикордонним. Спочатку підрозділи охороняли громадський порядок, коли ж почалися бої на Сході, активісти пішли туди добровольцями.

Натомість, у Сумах відзначення дня добровольця поєднали із підтримкою торговельної блокади окупованих територій. Близько півсотні автомобілістів ввімкнули клаксони та проїхали центром міста. Активісти певні, сьогодні саме час згадати про 2014-й рік, перші втрати і героїв, які вийшли захищати Україну.

Також у Сумах для ветеранів АТО створили банк крові. Перші 20 донорів вже поділилися кров’ю задля благодійної мети. Акцію охрестили «Непереможна кров». Вона буде безстроковою.

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