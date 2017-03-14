22:12
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 20:00: Віче у Києві. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
22:07, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Як українці відзначали День добровольця

20:58, сьогодні 82 Читать новость на русском

Сьогодні в Україні вперше відзначають День українського добровольця. Свято запровадила Верховна Рада у січні цього року. Сьогодні, 14 березня, до Дня добровольця по всій Україні відбулися урочисті заходи.

Дату обрали не випадково, адже цього дня у 2014-му почався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Тоді понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом.

На Острів Хортиця біля козацької церкви зібрались вшанувати українських добровольців, помолитись за загиблих побратимів, живих героїв та за перемогу України.

В Харкові з нагоди Дня українського добровольця приїднались до всеукраїнської флешмобу та виконали пісню "Зродились ми великої години". Колись гімн УПА, тепер став гімном Збройних сил України.

В Херсоні до Дня добровольця влаштували інсталяцію з речей, які побували на фронті. На центральну площу активісти принесли бойові каски, бронежилети, арафатки, а ще унікальні фотографії, зроблені в зоні АТО. Все це належить бійцям.

Перші добровольчі батальйони в Україні почали формуватися саме на Херсонщині, коли після анексії Криму регіон став прикордонним. Спочатку підрозділи охороняли громадський порядок, коли ж почалися бої на Сході, активісти пішли туди добровольцями.

Натомість, у Сумах відзначення дня добровольця поєднали із підтримкою торговельної блокади окупованих територій. Близько півсотні автомобілістів ввімкнули клаксони та проїхали центром міста. Активісти певні, сьогодні саме час згадати про 2014-й рік, перші втрати і героїв, які вийшли захищати Україну.

Також у Сумах для ветеранів АТО створили банк крові. Перші 20 донорів вже поділилися кров’ю задля благодійної мети. Акцію охрестили «Непереможна кров». Вона буде безстроковою.

Читайте також В столиці вперше відзначили День добровольця

Теги: Україна АТО Харків Херсон Запоріжжя Суми Волонтери
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Віце-прем’єр розповів, як Бальчун витягнув "Укрзалізницю" з боргової ями
 15 грудня 2016 , 23:03
Нардепи закликали світ визнати Голодомор геноцидом
 7 грудня 2016 , 11:58 7
13 травмованих гірників на шахті "Степова" виписали з лікарні
 сьогодні , 18:33
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук