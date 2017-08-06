Як вибрати безпечний і зручний купальник: порада лікаря

Купальний сезон ще триватиме щонайменше місяць, а проблема вибору одягу для такого типу відпочинку досі залишається актуальною. За словами фахівців, занадто відкриті купальники можуть мати неприємні наслідки для здоров'я.

Про це розповіла лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.

"Перш за все, забудьте про стрінги. Нічого більш шкідливого, особливо для пляжу, модні критики та дизайнери ще не придумали. Мало того, що самі собою такі деталі білизни нічого корисного не несуть та сприяють розмноженню бактерій, так ще і пропускають безліч шкідливих речовин, які перебувають у воді, не захищають від попадання піску тощо. А це загрожує зараженням, порушенням мікрофлори та навіть розвитком цілої низки захворювань", – підкреслює фахівець.

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Водночас вона радить купувати купальник класичного крою – "обов'язково зі вставками з білої тканини з зовнішнього боку".

А якщо ви купаєтеся не в кристалічно чистій воді, а, наприклад, біля Одеси, або на одному з міських пляжів, то обов'язково приймайте душ, як тільки вийдете з води. Якщо ж на пляжі немає душу, біжіть звідти подалі, такий пляж взагалі є непристосованим для відпочинку та комфортного проведення часу,

– наголошує лікар.

Також Савицька додає, що уважними до вибору купального приладдя слід бути і чоловікам.

За її словами, тугі плавки, які зараз увійшли у моду, абсолютно не сприяють чоловічому здоров'ю.

"Одягаючи часто тугі плавки, чоловіки наражають своє здоров'я на небезпеку, оскільки подібна мода нерідко призводить до порушень вироблення сперматозоїдів. Куди безпечніше – вільні труси-шорти", – резюмує експерт.