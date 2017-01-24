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Як Вища рада правосуддя тлумачить Конституцію для "прикриття" суддів-хабарників

20:04, сьогодні 224 Читать новость на русском

Вища рада правосуддя заборонила суддям без її дозволу заарештовувати своїх колег-хабарників. Про це йдеться у зверненні на сайті установи. Проти такого рішення вже протестують антикорупційні та судові експерти. На їхню думку, це лазівка для того, аби судді-хабарники могли втекти.

Вища рада правосуддя функціонує з 1 січня. Однак назву на будівлі змінювати не поспішають. У активістів своя версія, вони міняють табличку. Тепер там красується "Вища рада порєшала".

З таким лозунгом представники Реанімаційного пакету реформ разом з автомайданівцями прийшли під стіни Вищої ради правосуддя. Вони вважають незаконним те, як там розтлумачили Конституцію у частині недоторканності суддів. Зараз НАБУ та інші правоохоронці мають право затримати служителя Феміди під час вчинення ним тяжкого злочину. Потім протягом 60 годин вони отримують судовий дозвіл на арешт. "Відмашки" від ВРП в цьому випадку не знадобиться, запевняють експерти.

Однак, 17 січня на сайті Вищої ради все ще юстиції, з’явилося звернення до слідчих суддів. У ньому, фактично, забороняється ухвалювати рішення про арешт, якщо ще немає дозволу Вищої ради правосуддя.

Що це означає в реальності: НАБУ затримує Чауса чи ще якогось там суддю. ВРП хворіє, не збирається, не важливо що, за 2,5 дні не виносить рішення – НАБУ по закону відкриває двері і суддя «пиляє» за кордон,
– пояснює голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Це звернення судді можуть проігнорувати, і далі давати НАБУ згоду на арешт суддів хабарників та інших злочинців у мантіях. Юридичної сили документ не має. Однак, за новими змінами до Конституції, лише Вища рада правосуддя має право звільнити суддю або дисциплінарно покарати його. Тому зрозуміло, що без вказівки ВРП дозволів на арешт правоохоронцям не бачити.

Вони хочуть далі виписувати індульгенції для суддів хабарників, щоб ті в потрібний момент приймали потрібні їм рішення,
– переконує народний депутат України Єгор Соболєв.

Експерти Реанімаційного пакету реформ кажуть, що закони в Україні має право тлумачити лише Конституційний суд. А роз`яснення, яке надали члени ВРП не що інше, як тиск на суддів.

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Члени Вищої ради правосуддя на чолі з головою хотіли пояснити свою позицію активістам. Але не змогли, бо почали з ними сваритися.

Згодом голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк пояснив – винятком в Конституції вважає лише затримання. Мовляв, тільки на нього не треба просити в них дозволу.

Громадські активісти ж обіцяють домогтися повного скасування суддівської недоторканності.

Теги: Україна Політика Вища рада юстиції Віталій Шабунін Єгор Соболєв Судді Конституційний суд Конституція протести Хабар
Джерело: 24 Канал
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