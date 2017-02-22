Як війна з Росією зробила її найбільшим покупцем українського озброєння

Росія стала найбільшим покупцем української продукції військового призначення. І в 2016 році значно збільшила її закупівлю в України.

72% – на стільки зросли поставки української зброї в Росію у 2016 році Якщо у 2015 сума експорту склала 98 мільйонів доларів, то вже у 2016 році ця цифра зросла до 169 мільйонів доларів. Основою експорту української продукції військового призначення стали 218 двигунів для легких штурмових літаків Як-130. Другу сходинку в імпорті військової продукції українського виробництва посів Китай – 90 мільйонів доларів. Таїланд закупив танків "Оплот" на понад 67 мільйонів доларів. Читайте також: Скільки українців готові воювати за Батьківщину у війні з Росією

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