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Як живуть на Світлодарській дузі ті, хто береже наш спокій

21:39, сьогодні 474 Читать новость на русском
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В районі Світлодарської дуги та на околицях Авдіївки ввечері почалися обстріли з мінометів 120 калібру. Хоча протягом дня там було набагато тихіше, бойовики застосовували лише стрілецьку зброю.

А поки був відносний спокій, наші бійці укріплювали свої позиції на передовій.

Затишшя на цих позиціях не означає безпеку. Тому деякими ділянками пересуватися доводиться короткими перебіжками.

Боєць із позивним "Старшина" розповідає – минулої ночі бойовики намагалися підібратися до їхніх позицій впритул. Хлопці підозрюють – диверсант мав особливу мету – зняти прапор, який нещодавно українські військові повісили.

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Ворог підійшов аж надто близько. Тому військовим дали дозвіл на попереджувальний вогонь.

Для того, щоб повісити цей прапор, бійці навіть організували спецоперацію. Боєць із позивним "Вітер" – один із учасників тієї операції. Каже – хлопці ніколи не дозволять паплюжити державний символ.

"Вітру" 47 років. Він нещодавно став дідусем – додатковий стимул стояти на обороні країни.

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Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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