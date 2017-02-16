20:36
16 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кремлівська якість продуктів. Протест проти котлети по-київськи
Вєсті Кремля
22:33, 15 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, сьогодні
Хто живиться з
ЦРУ
22:36, 14 лютого
Випуск новин за 18:00: Відключення електроенергії. Світ тисне на Москву
Випуск новин
19:42, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Якби Гендальф завів Instagram: мальовничі фото

17:58, сьогодні 505 Читать новость на русском
Акіл Суасо оригінально показав Нову Зеландію
Акіл Суасо оригінально показав Нову Зеландію / Фото з Instagram

Фотограф Акіл Суасо відправився у довгу подорож по Новій Зеландії та показав її з допомогою чарівника Гендальфа з трилогії "Володар перснів".

Оригінальна ідея показати країну за допомогою Гендальфа прийшла Суасу під час перегляду культового фільму. Саме в Новій Зеландії знімалася більшість сцен, пише НВ.

Спершу фотограф планував надягати костюм і знімати з допомогою штатива, але у нього не вийшло. Тоді він запропонував роль Гендальфа випадковим зустрічним людям.

twilight at the most northerly point in new zealand with #GandalfTheGuide

A post shared by photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas)

Читайте також: Названо 10 туристичних напрямків, які варто відвідати у 2017 році

Теги: LifeStyle Подорожі Нова Зеландія відпочинок
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как начать готовить полезно, а главное вкусно: все о стереотипах и страхе
сьогодні, 19:30 Как начать готовить полезно, а главное вкусно: все о стереотипах и страхе
Євген Клопотенко 323
Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні
сьогодні, 19:01 Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні
Інна Жолобович 1604
А ви думали, як приємно послати якогось телепня чистою українською?
сьогодні, 17:30 А ви думали, як приємно послати якогось телепня чистою українською?
Дід Панас 1674
ТОП-10 новинних сайтів, які читають українці
сьогодні, 15:06 ТОП-10 новинних сайтів, які читають українці
2136
Рискованные партии: кому и зачем нужны перевыборы в Раду
сьогодні, 13:54 Рискованные партии: кому и зачем нужны перевыборы в Раду
Наталя Ромашова 1322
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук