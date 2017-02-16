Якби Гендальф завів Instagram: мальовничі фото

Фотограф Акіл Суасо відправився у довгу подорож по Новій Зеландії та показав її з допомогою чарівника Гендальфа з трилогії "Володар перснів".
Оригінальна ідея показати країну за допомогою Гендальфа прийшла Суасу під час перегляду культового фільму. Саме в Новій Зеландії знімалася більшість сцен, пише НВ.
Спершу фотограф планував надягати костюм і знімати з допомогою штатива, але у нього не вийшло. Тоді він запропонував роль Гендальфа випадковим зустрічним людям.
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