Якби Гендальф завів Instagram: мальовничі фото

Фотограф Акіл Суасо відправився у довгу подорож по Новій Зеландії та показав її з допомогою чарівника Гендальфа з трилогії "Володар перснів".

Оригінальна ідея показати країну за допомогою Гендальфа прийшла Суасу під час перегляду культового фільму. Саме в Новій Зеландії знімалася більшість сцен, пише НВ.

Спершу фотограф планував надягати костюм і знімати з допомогою штатива, але у нього не вийшло. Тоді він запропонував роль Гендальфа випадковим зустрічним людям.

twilight at the most northerly point in new zealand with #GandalfTheGuide A post shared by photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Вер 10, 2016 о 12:51 PDT

A trip across middle earth is incomplete without visiting mordor (or what's left of it). Over the last 7 weeks, I covered a little over 5500 kms across the north island with #GandalfTheGuide. Now we're on the ferry, making our way to the south island. Really excitied to visit my bucket list locations instead of drooling over their pictures on instagram! A post shared by photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Вер 26, 2016 о 12:08 PDT

Читайте також: Названо 10 туристичних напрямків, які варто відвідати у 2017 році