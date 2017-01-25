Які наслідки для України матиме агресія Росії в Білорусі: думка експерта

Військовий експерт Олексій Арестович стверджує, що справжній спротив агресору зможе дати лише народ Білорусі.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook, в якому він окреслив кілька сценарії розгортання ситуації після нападу Росії на Білорусь.

Сценарій номер 1. Президент Лукашенко, значна частина білоруської еліти, силовиків і народу радісно вітає визволителів від "натівської загрози". У такому разі, ми отримуємо кумулятивний ефект від об'єднання зусиль двох країн у антизахідній і, відповідно, антиукраїнській боротьбі. Військова та політична обстановка у Східній Європі загострюється, військова загроза Україні, Польщі, Литві загострюється істотно, тиск на нас зростає, до гібридної війни додається холодна. До України мігрує частина білоруської опозиції та активістів, що перспективи у відносинах з офіційним Мінськом не додають. Російське керівництво починає нову стратегічну гру проти України вже з посилених позицій,

– зазначив фахівець.

За другим сценарієм, керівництво країни та силовики також вітатимуть визволителів від "натівської загрози", щоправда або значна частина населення виступить проти.

Залежно від сили цього "проти", можливі варіанти розвитку від окремих актів протесту і громадянської непокори до спроб проведення "оксамитової революції" та саботажу діяльності російського угруповання у республіці. Своєю чергою, об'єднані російські та білоруські силовики, пробують придушити антиурядові та антиросійські виступи, що породжує такі варіанти: 1) мирні протести придушуються, Біла Русь надовго занурюється в темряву деспотичного придушення, спецслужби лютують в боротьбі з інакомисленням, проводяться репресії і чистки, 2) мирні протести переходять у збройні і партизанську боротьбу проти окупантів і режиму. У такому разі, є мала, але ймовірність, переходу на бік повсанців частини білоруських силовиків, війна з елементами громадянської, можливий розкол території,

– наголошує автор допису.

Крім того, військовий експерт оприлюднив і третій варіант розвитку подій.

Президент Лукашенко, значна частина білоруської еліти, силовиків і народу вітає визволителів від "натівської загрози", а після проведення "навчань" недвозначно пропонують їм забиратися геть з Білої Русі. Далі, можливі варіанти спроб Кремля щодо силового усунення керівництва Білої Русі від влади та встановлення маріонеткового уряду, результатом чого стане партизансько-громадянська війна тільки з більшою участю білоруських збройних сил в боротьбі проти московських окупантів. Або (що вкрай малоймовірно, але все ж) початок повноцінного опору Білорусі як незалежної держави під час спроби позбавити її незалежності. Все це відбуватиметься з опорою на НАТО, Польщу, Прибалтику, Україну. У такому варіанті, Східна Європа та НАТО вповзають у конвенціональну війну з РФ, в якій остання, безумовно, зазнає поразки, результатом якого буде як звільнення Білої Русі, так і України, усунення в середньостроковій перспективі загрози Європі та альянсу,

– зауважив фахівець.

За його словами, спокійне життя для Білорусі закінчилося навіть за будь-якого розвитку подій, щоправда це розуміють як саме населення країни, так і її лідери та починають готуватися дати відсіч окупанту, але лише в інтелектуальному просторі.

Залишається риторичне питання до українського керівництва: чи розуміє воно значення тих змін, які очікують на Східну Європу та північні кордони України в найкоротші політичні терміни? Три-шість місяців,

– резюмує Арестович.

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