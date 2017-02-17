Якщо заблокують "Вконтакте": фахівець розповів, як обійти заборону

Блокування соцмереж окупанта "Вконтакте" і "Однокласники" цілком реально реалізувати в Україні.

Про це розповів IT-фахівець Павло Нейман у коментарі "Обозревателю".

"Для того, щоб заблокувати "Вконтакте" на рівні дата-провайдерів України – потрібно заблокувати DNS імені Vk.com. Тоді, коли людина буде набирати у пошуку "Вконтакте" – не буде перетворюватись IP-адреса – тобто туди просто не будуть переходити запити від українських користувачів" "Плюс вони можуть заборонити трафік по мережах на українським IP-сервера "Вконтакте", – пояснив фахівець.

Павло Нейман додав, що попри заборону українські користувачі зможуть обійти її.

Для того, щоб обійти цю заборону, користувачеві потрібно буде налаштувати для себе зовнішній DNS-резолвер. Наприклад, Google дає таку послугу, і, в принципі, тоді буде DNS з'єднуватися,

– зазначив Нейман.

Довідка: DNS-резолвер – це комп'ютерна розподілена система для отримання інформації про домени.



Нагадаємо, 16 лютого радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що в Україні потрібно заборонити "Вконтакте" та "Однокласники".