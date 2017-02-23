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Янукович може повернутися до України, – "людина" Манафорта

08:53, сьогодні 1412 Читать новость на русском
Костянтин Кілімнік
Костянтин Кілімнік / EPA

Костянтин Кілімнік, якого називають "людиною" екс-голови виборчого штабу президента США Пола Манафорта в Києві, стверджує, що колишній член команди Дональда Трампа підготував план стабілізації ситуації в Україні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента "Радіо Свобода" Крістофера Міллера.

У коментарі журналісту Кілімнік, зокрема, зазначає, що Манафорт підготував план щодо розв’язання війни на Сході України, який називає "Маріупольським".

Відповідно до документу, президент-утікач Віктор Янукович повертається до України та разом з нардепом Сергієм Льовочкіним буде управляти Донецькою та Луганською областями.

Також, за його словами, під час виборів 2016 року у США він говорив з Манафортом "кожні кілька місяців" та інформував його про ситуацію в Україні.

Зауважмио,що Костянтин Кілімнік є уродженцем Кривого Рогу та навчався у Російському військовому університеті іноземних мов. На Манафаорта почав працювати після Помаранчевої революції у 2005 році.

Читайте також: Команда Трампа контактувала з російською розвідкою під час виборчої кампанії, – NYTimes

Нагадаємо, що Пола Манафорта підозрюють в отриманні 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" Партії регіонів з 2007 по 2012 рік. Американець своєю чергою заперечує отримання будь-яких коштів від регіоналів.

У серпні 2016 року він подав у відставку з посади керівника передвиборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Сергій Льовочкін Віктор Янукович США
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