Костянтин Кілімнік, якого називають "людиною" екс-голови виборчого штабу президента США Пола Манафорта в Києві, стверджує, що колишній член команди Дональда Трампа підготував план стабілізації ситуації в Україні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента "Радіо Свобода" Крістофера Міллера.

У коментарі журналісту Кілімнік, зокрема, зазначає, що Манафорт підготував план щодо розв’язання війни на Сході України, який називає "Маріупольським".

Відповідно до документу, президент-утікач Віктор Янукович повертається до України та разом з нардепом Сергієм Льовочкіним буде управляти Донецькою та Луганською областями.

Також, за його словами, під час виборів 2016 року у США він говорив з Манафортом "кожні кілька місяців" та інформував його про ситуацію в Україні.

Зауважмио,що Костянтин Кілімнік є уродженцем Кривого Рогу та навчався у Російському військовому університеті іноземних мов. На Манафаорта почав працювати після Помаранчевої революції у 2005 році.

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