Японський прем’єр здійснив історичний візит у Перл-Харбор

Прем'єр Японії Сіндзо Абе вперше відвідує Гаваї. Саме там знаходиться меморіал у пам'ять про атаку на Перл-Харбор.

В часи Другої світової цю військову базу американців вщент розгромила авіація Японії.

Абе – перший японський прем'єр, який відвідує це місце. Він уже поклав квіти на кладовищі, де поховані жертви атаки. Пізніше запланований його візит безпосередньо у Перл Харбор.

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Слід зазначити, що півроку тому Барак Обама відвідав японське місто Хіросіма. В часи Другої світової американські війська скинули на нього атомну бомбу. Ні японський, ні американський лідери не вибачалися за атаки. І Абе, і Обама підкреслювали: їхні візити – це вшанування пам'яті загиблих.