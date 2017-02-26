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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Євросоюз планує запровадити нову форму устрою

16:48, сьогодні 513 Читать новость на русском
ЄС хоче тіснішої співпраці між державами-членами
ЄС хоче тіснішої співпраці між державами-членами / Getty Images

Очільники нижніх палат національних парламентів Німеччини, Італії, Франції та Люксембургу виступили за створення федерації на базі Європейського союзу.

Про це повідомляє La Stampa з посиланням на опублікований відкритий лист.

Настав момент просунутися у напрямку до тіснішої політичної інтеграції – федеративного Союзу держав, що володіє широкими повноваженнями. Ми добре знаємо, що така перспектива викликає і сильний опір, але інертність декого не може стати паралічем для всіх. Той, хто вірить у європейські ідеали, повинен зуміти надати їм нове життя замість того, щоб безсило бути присутнім при їхньому повільному заході. А держави-члени, які не хочуть одразу приєднатися до такої тіснішої інтеграції, повинні мати можливість зробити це пізніше,
– мовиться у відкритому листі.

За даними видання, документ підписали голова німецького бундестагу Норберт Ламмерт, президент нацзборів Франції Клод Бартолон, глава італійської палати депутатів Лаура Болдріні і спікер палати депутатів Люксембургу Марс ді Бартоломео.

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Парламентські керівники також закликають "відродити дух європейської інтеграції".

Теги: Політика Євросоюз Європа
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