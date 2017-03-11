Євросоюз зробив неприємну для України заяву

Країни-члени Євросоюзу не планують посилювати санкції проти Росії.

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє УНІАН.

Сьогодні це не на порядку денному. І я не думаю, що буде посилення санкцій в наступні декілька тижнів. Це саме те, що я можу вам сказати – це питання не перебуває на порядку денному,

– сказав Мінгареллі.

Обмеження не посилюватимуть навіть попри те, що Кремль активно інтегрує окупований півострів у свою економіку. Зокрема, веде бізнес з анексованими компаніями, які раніше не внесли в санкційний список.

Не візьме Брюссель до уваги і останнє загострення на Донбасі та обстріли проросійськими бойовиками Авдіївки.

Водночас, Мінгареллі висловив сподівання, що ЄС вдасться зберегти вже чинні санкції проти Росії. Їх мають подовжити наступного тижня.

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