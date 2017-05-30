Юна українка прорвалася у топ-5 престижного конкурсу для науковців

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Українська школярка Валерія Тищенко на міжнародному конкурсі молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair посіла четверте місце.
Про це повідомляє ДТ.
Українка представила проект "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води" в секції "Енергетика". Її проект дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи принципи електромагнітної індукції.
Тищенко навчається в десятому класі Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті.
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Всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів 13-18 років Intel ISEF проходив в Лос-Анджелесі, США. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.