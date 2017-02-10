З боку Трампа лунали глибокі запитання про Авдіївку, – Клімкін

Перша розмова після інавгурації американського президента Дональда Трампа з українським лідером Петром Порошенком планувалася певною мірою як протокольна, щоправда "такою вона не стала".

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ефірі телеканалу "1+1", передає УНІАН.

За його словами, президент України Петро Порошенко провів дві телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом, перша з яких стосувалася знайомства між очільниками держав.

Крім того, Клімкін заявив, що під час першої розмови Трамп запитав Порошенка, що відбувається на Донбасі.

"І відбувся, як на мене, дуже класний обмін думками", – додав міністр.

Також урядовець повідомив про особливість останньої розмови Порошенка з Трампом, яка відбулася в ніч проти 5 лютого.

"Вона була дуже глибокою за змістом, оскільки почалася відповідно з декількох фраз, вітання, і одразу перейшла до суті, буквально з третьої-четвертої фрази," – зазначив Клімкін.

Чиновник підкреслив й те, що український президент дуже детально поінформував лідера Сполучених Штатів про ситуацію навколо Авдіївки.

"Дуже конкретна розмова, що відбувається, чому саме відбувається, і з боку американського президента лунали дуже глибокі запитання, які свідчать, що його було пробрифінговано. Він знав факти, і це була дійсно хороша розмова. Але про певні речі не можу говорити", – наголосив очільник МЗС.

Посадовець зауважив, під час розмови Порошенка з Трампом, він і заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв були присутніми та чули зміст розмови.

"Ми слухаємо розмову. Стосовно участі в розмові, я утримуюсь від деталей, але ми присутні на розмові для того, щоб працювати як команда", – стверджує голова зовнішньоекономічного відомства.

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