За чоловіком пішла захищати Батьківщину: неймовірна історія українського "Манула"

Військова з позивним "Манул" проходить службу у Збройних силах України на Луганському напрямку.

Про це вона розповіла у коментарі військовому телебаченню України.

За словами жінки, пішла служити за чоловіком, який наразі захищає Україну у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади.

Виходить так, що ми йдемо захищати нашу Батьківщину. Ми ж не можемо віддати ворогам нашу землю, і дівчата розуміють це все,

– вважає військова.

Також "Манул" додала, що, коли йдуть обстріли хлопці стоять на посту, а жінки ховаються в укритті.

Зауважимо, що захисниця має дві дочки, одна з яких вчиться на хірурга.

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