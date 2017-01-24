За книгою української письменниці знімуть фільм

Компанія FILM.UA Group придбала права на екранізацію роману української письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

Про це повідомляє FILM.UA.

Продюсером стрічки на умовах партнерства стала Надія Зайончковська.

Триває активна робота над концепцією майбутньої екранізації, а також розпочалися переговори з потенційними партнерами поза Україною. Уже в лютому ми плануємо її представити в рамках European Film Market в Берліні. В першу чергу, ми ведемо пошук партнерів на тих територіях, де книга вже була видана – в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії,

– розповіла Зайончковська.

Зазначимо, що роман описує Станіславів (нинішній Івано-Франківськ) під владою Австро-Угорської імперії.

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"Фелікс Австрія" в 2014 році став переможцем всеукраїнської премії "Книга року ВВС", а також отримав спеціальну нагороду "Форуму видавців" у Львові та премію "ЛітАкцент року". Книга стала справжнім бестселером в Україні.