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За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)

14:16, сьогодні 1428 Читать новость на русском
Електоральні симпатії українців
Електоральні симпатії українців / GettyImages

Рівень незадоволення діяльністю Верховної Ради залишається високим – діяльністю коаліції задоволені 7% українців, а опозиції – 12%.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у грудні цього року.

За даними соціологів, у випадку, якби дострокові вибори до Верховної Ради відбувались зараз, то 5-відсотковий бар'єр подолали би 5 партій, які й зараз представлені в парламенті – "Батьківщина", БПП Солідарність, "Опозиційний блок", Радикальна партія та Об'єднання "Самопоміч". Ще майже 15% не визначились із своїм вибором, а чверть опитаних не брали б участі у голосуванні.

Щоправда, якщо брати до уваги лише відповіді тих осіб, які визначились зі своїм вибором та готові прийти на дільниці, то шанси з'являються ще у кількох партій – "Громадянської позиції", "За життя" та "Свободи".

До слова, електоральні симпатії українців у різних регіонах країни відчутно відрізняються – якщо на заході та в центрі країни лідирує "Батьківщина", то на півдні та сході – "Опозиційний блок".

У свою чергу сайт "24" організував опитування власних читачів – за яку партію вони готові віддати свій голос на наступних виборах. Станом на 14:00 28 грудня лідирує "Самопоміч" із 23%, на другому місці – "ваш варіант" (21%) – багато наших читачів у коментарях згадували "Рух нових сил", щоправда, наразі вона не зареєстрована у міністерстві юстиції і, відповідно, не може брати участі у виборах. 5-відсотковий бар'єр серед наших читачів долають також "Свобода", "Батьківщина", БПП "Солідарність" та "Громадянська позиція".

Теги: Україна Політика Опозиційний блок Радикальна партія Публікації Верховна Рада Інфографіка Самопоміч ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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