За Насірова внесли заставу у 100 мільйонів гривень, – ЗМІ

За голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу, незабаром він повинен вийти на свободу.

Про це повідомляє проект "Наші гроші" з посиланням на власні джерела.

Заставу нібито внесла дружина Романа Насірова Катерина Глімбовська.

З ізолятора він може вийти одразу після того, як працівники СІЗО перевірять і підтвердять, що застава у розмірі 100 мільйонів гривень сплачена.

А це може відбутися сьогодні, або ж завтра, 17 березня.

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Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.



Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.