За Насірова внесли заставу у 100 мільйонів гривень, – ЗМІ

За голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу, незабаром він повинен вийти на свободу.
Про це повідомляє проект "Наші гроші" з посиланням на власні джерела.
Заставу нібито внесла дружина Романа Насірова Катерина Глімбовська.
З ізолятора він може вийти одразу після того, як працівники СІЗО перевірять і підтвердять, що застава у розмірі 100 мільйонів гривень сплачена.
А це може відбутися сьогодні, або ж завтра, 17 березня.
Читайте також: СБУ перевірила наявність інших громадянств у Насірова
Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.
Відстороненого головного фіскала арештували на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.