Забуті: зворушливе відео закликає піклуватись про самотніх та покинутих

В мережі активно поширюють відеоролик, в якому розповідається історія індійської жінки, яка хвора недугою Альцгеймера.

Відео створили для рекламної кампанії чаю Red Label, однак воно швидко розлетілось по мережі, адже зачепило дуже важливу для суспільства тему.

У ролику показана історія жінки з Індії, яка страждає від хвороби Альцгеймера. Вона живе одна та дуже самотня, адже її єдиний син виїхав у США та зовсім не пілкується про неї.

В Індії зараз понад 4 мільйонів пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Більшість з них покинули родичі, які їх не відвідують.

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В усьому світі ця хвороба одна із найпоширеніших. Зараз нею хворіє майже 47 мільйонів людей, а до 2050 року їх кількість має збільшитись майже в 3,5 рази.

Довідка: Хвороба Альцгеймера – це невиліковне захворювання головного мозку, що супроводжується зниженням інтелекту, зміною характеру і психічних реакцій. Ця недуга вражає населення в кілька разів швидше, ніж ВІЛ, займаючи стійке 4 місце за частотою летальних результатів.