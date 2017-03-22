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Загострення в АТО: бойовики знову гатять по Водяному

12:23, сьогодні 280 Читать новость на русском
Терористи обстрілюють з артилерії позиції сил АТО
Терористи обстрілюють з артилерії позиції сил АТО / Укрінформ

У середу, 22 березня, бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та ділянок поблизу мирних населених пунктів на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що особливо напруженою залишається обстановка в районі Водяного.

"Протягом години, починаючи з 9:00, противником застосовано артилерію калібром 122 міліметри – 14 пострілів, а також СПГ по позиціях Збройних Сил України, що є грубим порушенням мінських домовленостей", – мовиться у повідомленні.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Читайте також: В зоні АТО сталась пожежа: четверо військових отримали опіки

Теги: Україна Збройні Сили України АТО Війна на Донбасі Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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