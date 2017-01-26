"Закон Савченко" могли прийняти на користь кримінальних кіл, – правоохоронці

Першу законодавчу ініціативу Надія Савченко передала у Верховну Раду через депутатів своєї фракції, ще перебуваючи у російському СІЗО. Тоді закон ухвалили, не зволікаючи його підписав Президент. Але вже через рік "благі наміри" обернулися бідою – на волі опинились корупціонери та небезпечні злочинці. Та відповідальність за наслідки поки на себе ніхто не бере.

26 листопада 2015-го року народні обранці проголосували за скороченою процедурою законопроект №3413, автором якого значиться – Надія Савченко. Обговорення законопроекту тривало всього 13 хвилин, після чого він став законом.

Та вже менш ніж за два місяці після голосування за "Законом Савченко" на волю виходить суддя-хабарник – Ігор Зварич, якому впаяли 10 років позбавлення волі.

А в квітні 2016-го, скориставшись цим Законом, достроково здобуває волю і екс-депутат від БЮТ – Віктор Лозинський, засуджений на 10 років за вбивство. Разом з ними СІЗО та колонії полишають тисячі представників кримінального світу.

За Законом Савченко на кінець 2016-го року звільнено приблизно 7 з половиною тисяч осіб з місць позбавлення волі,

– зазначив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Закон Савченко мав вирішити кілька завдань. Зокрема розвантажити слідчі ізолятори і за рахунок цього покращити в них умови утримання. А також стимулювати слідчі органи та суди працювати швидше та ефективніше. Однак реальність розвіяла всі сподівання, адже на волю вийшли ті, які були засуджені за важкі злочини. Як наслідок, в країні де йде війна, важка криміногенна ситуація погіршилася ще більше.

Легендарний київський оперативник, один із засновників УБОЗу – Валерій Кур не виключає: "Закон Савченко" могли прийняти на користь кримінальних кіл.

Сьогодні треба визнати – цей закон був злочином проти суспільства. Саме так – злочином. І умисел там був – явний,

– переконаний Валерій Кур

Цю думку поділяє і колишній керівник Пенітенціарної служби Сергій Старенький.

"Є такі відомості, що з подачі організованої злочинності він писався і подальші події – ріст злочинності і масовий вихід злочинців на волю, частково якось це підтверджує", – зазначає Сергій Старенький.

Як зазначив колишній службовець – закон так і не вирішив проблеми розвантаження СІЗО. Адже тепер адвокати підозрюванних, які розуміють, що їх буде засуджено за злочин, свідомо роблять усе аби подовше сидіти саме в слідчому ізоляторі. Це дасть їм змогу скоротити строк відбування покарання в колонії.

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До слова, Геращенко спрогнозував, коли Рада скасує "закон Савченко".