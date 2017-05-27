Запуск високоточної керованої ракети в Україні: з'явилися вражаючі фото

В Одеській області успішно випробовували високоточну керовану ракету.

Відповідні фото оприлюднив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Турчинова, точність і ефективність ракет та потужність бойової частини відповідають всім вимогам військових та тим завданням, які ставилися українським розробникам.

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"Головне, що я можу сказати, – українські ракети б'ють точно в ціль. Відстань від точки прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона ураження подібної ракети – 300 метрів -це надзвичайно гарний результат", – йдеться у повідомленні.