Запуск високоточної керованої ракети в Україні: з'явилися вражаючі фото

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В Одеській області успішно випробовували високоточну керовану ракету.
Відповідні фото оприлюднив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook.
За словами Турчинова, точність і ефективність ракет та потужність бойової частини відповідають всім вимогам військових та тим завданням, які ставилися українським розробникам.
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"Головне, що я можу сказати, – українські ракети б'ють точно в ціль. Відстань від точки прицілювання до місця влучення становила всього близько 17 метрів, це при тому, що зона ураження подібної ракети – 300 метрів -це надзвичайно гарний результат", – йдеться у повідомленні.