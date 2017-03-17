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Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи

16:29, сьогодні 1946 Читать новость на русском
Застава Насірова стала рекордною
Застава Насірова стала рекордною / 24 Канал

16 березня увечері за Романа Насірова внесли заставу розміром 100 млн грн. Це рекордна сума, яку коли-небудь сплачували чиновники в Україні, щоб вийти з-під варти.

Повідомлення про те, що за відстороненого голову ДФС внесли заставу, з’явилося близько 19-ї. Та журналістам довелося його чекати під СІЗО 4 години. У соцмережах жартували, що Насіров так довго не виходить, бо рахують готівку.

Якщо розкласти заставу Насірова по одній купюрі по 500 грн, цими грошима можна було б встелити чотири "Хонки" Януковича у Межигір'ї. Одна стопка цих купюр сягала б триповерхового будинку.

Сім’я Насірова зібрала суму розміром 100 млн грн за 4 дні (від рішення Апеляційного суду). А от простому українцеві з мінімалкою у 3200 довелося б збирати ці гроші 2604 роки.

Волонтер Віталій Дейнега порахував, що можна було б купити для бійців АТО за 100 мільйонів.

Читайте також: "Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю

Теги: Україна Політика Інфографіка Роман Насіров Затримання Насірова Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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