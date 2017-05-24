Затримання екс-чиновників режиму Януковича: суд обрав перший запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-начальникові Головного управління Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову, якого затримали зранку 24 травня.

Суд вирішив звільнити Антипова і одягнути на нього електронний браслет на 2 місяці. У нього заберуть закордонні паспорти на 2 місяці. Антипову також призначили заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Якщо він її не сплатить протягом 5 днів, екс-чиновнику знову обиратимуть запобіжний захід. Судді доручили звільнити Антипова прямо у залі суду.

Зауважимо, прокурори просили для Антипова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і заставу розміром 200 млн грн.

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Далі очікується розгляд ще 22 справ. Екс-чиновників режиму Януковича затримали зранку 24 травня. Правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України. Затриманих доставили в аеропорт "Київ" (Жуляни) вертольотами. Їхня злочинна діяльність завдала збитків державі на 96 мільярдів гривень.

Олександр Антипов у 90-х був головою державної податкової адміністрації в Луганській області. Згодом очолив ДПА в Запорізькій області. У 2006 був головою Луганської ОДА. З 2010 по 2014 працював начальником ГУ Міндоходов і зборів в Луганській області. Також є помічником нардепа від БПП Олега Недави на громадських засадах.

Нагадаємо, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, спецоперація із затримання екс-посадовців відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.



Зокрема, затримано так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерала-лейтенанта Станіслава Денисюка. Крім того, загалом затримано 23 високопосадовців: колишнього керівника Луганської податкової адміністрації Антіпова, а також колишнього голову Міндоходів в Дніпропетровській, Луганській областях, голову Податкової служби АР Крим, керівників податкових інспекцій майже всіх районів Києва, заступника голови Полтавської податкової адміністрації, заступника начальника Міндоходів Харківської області, начальника податкової Полтави. Сайт "24" розповідає, ким є затримані екс-чиновники.